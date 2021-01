ERISAADE | Indrek Saar tunneb poliitikas kevade lõhna: sotsid said suure võidu ka valitsusse pääsemata!

Riigikogu otsustas täna võtta menetlusse Imre Sooääre, sotsiaaldemokraatide ja osade keskerakondlaste seaduseelnõu, millega toodaks kooselu mõiste perekonnaseadusesse, kus on juba ka abielu mõiste. Sotside esimees Indrek Saar seletab Delfi „Erisaates“, kas usub, et see algatus üldse kuskile jõuab ning räägib uue koalitsiooni moodustamise valguses meeleoludest Toompeal.

Seoses Jüri Ratase tagasiastumisega ja uue koalitsiooni moodustamise algusega kolmapäeval muutusid jõujooned Toompeal tundidega. Palju kirigi kütnud abielureferendumi korraldamise eelnõu hääletati maha. Aga sotside ja osade keskerakondlaste toel jõudis Imre Sooäär anda sisse perekonnaseaduse muutmise eelnõu, kuhu abielu mõiste kõrvale toodaks ka kooselu mõiste.

Indrek Saar seletas, et ootab uuelt koalitsioonilt küsimuse lahendamist ühte või teistpidi.

„Ma arvan, et võiksime ühiskonnana rahulikult arutada ka edasi, et kuidas on nii, et meil on osad inimesed ebavõrdses seisus. Kuidas on, et 21. sajandil on Eestis olukord, et osas Eesti täiskasvanud inimesed ei tohi abielluda tulenevalt nende soost. Ma loodan, et me nagu paljud riigid maailmas, jõuame lähemale abieluvõrdsuse kehtestamiseni Eestis,“ teatas Saar.

Kuid riigikogu koosseisu vaadates ei uskunud ta, et nii kaugele jõutakse. „Tänast parlamendi koosseisu vaadates, on vähim mida peaks tegema see, et koosellunud inimesed või seda plaanivad inimesed saavad kindluse, et elementaarne kaitse oma kooselule. Selleks on kaks võimalust. Üks on teha perekonnaseaduses need muudatused, mis me kolmapäevases eelnõus välja pakkusime. Teine on võtta vastu koosoeluseaduse rakendusaktid.“

„Arvestades muutunud olukorda koalitsiooni osas, siis see peaks olema vähim, mida teha. See ei muuda abielu mõistet, aga annaks kindluse kooselu seaduse alusel oma kooselu registreerinud inimestele. Ma loodan, et Reformierakond ja Keskerakond oma valitsusliidu kõnelustel vähemal selles kokku lepivad. Kuigi ma arvan, et peaks arutama võrdsete õiguste teemal.“

Seoses uue koalitsiooniga on rohkelt küsimusi, miks lepivad kokku just Reformierakond ja Keskerakond ning uut koalitsiooni ei moodusta nn kolmikliit ehk Reform, Isamaa ja sotsid, kes erinevalt keskerakonnast ja EKRE-st pole seostatud uue suure poliitilise korruptsiooniskandaaliga. Vastastikkusele tahtmatusele viidatakse eelkõige Reformierakonna ja Isamaa poolt teineteisele näpuga näidates. Mis signaale andsid ja said sotsid?