ERISAADE | Indrek Saar: mina olen kogu aeg abieluvõrdsust toetanud

„Tõepoolest – kuidas me, olles nüüd juba pea 30 aastat iseseisev riik, selgitame tegelikult seda, et kõigest hoolimata ei ole meil siiamaani võimalik kahel täiskasvanud inimesel registreerida oma abielu nii, nagu enamusel see on,” põhjendab Saar oma seisukohta abieluvõrdsust toetada.

Pikemalt on intervjuu kuulatav Erisaate helirealt.

Ta ütleb, et poliitikas on tagasi nõukogude aja hoiakud. Toonased maneerid, keelekasutus ja nii-öelda poliitiline kultuur on ühe erakonna eestvedamisel võimust võtnud ja see on Saare sõnul tee, mida keegi ei taha kõndida.

Veel räägib Saar, et roheliste abieluvõrdsuse petitsioon jõuab riigikogu suurde saali nii ehk naa. Kui see ei peaks riigikogus komisjonist edasi saama, siis kavatseb SDE fraktsioon selle eraldi seaduseelnõuna parlamenti anda.

Kui Reformierakonna juht Kaja Kallas kirjutas nädalavahetusel, et koalitsiooni rahvahääletuse kampaania saab olema ei-hääletus valitsuse tegevusele, siis Saare sõnul tuleks ära pidada ka vähemuste õiguste diskussioon.