ERISAADE | Iga neljas esimese klassi laps on ülekaaluline. Kuidas nad liikuma saada?

Tänases Erisaates on külaliseks Tartu Ülikooli spordibioloogia kaasprofessor Jarek Mäestu, kes räägib, kuidas Eesti laste seas on ülekaalulisus viimase 20 aastaga kahekordistunud. See toob lastele nii praegu kui ka hilisemas eas kaasuvaid haiguseid ning probleeme vaimse tervisega.

Mis on kasvava ülekaalulisuse taga ning kuidas olukorda parandada, kuula juba Erisaatest.