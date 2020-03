ERISAADE | Holger Roonemaa: olen veendunud, et uudis Tallinna sulgemisest oli teadlikult korraldatud valeinfo kampaania

"Oleme jõudnud ka natuke uurida, kust see konkreetne asi tekkis. Tundub, et ta on väga palju levinud inimeselt inimesele, mis teeb selle algallika tuvastamise palju keerulisemaks. Seda ei pandud üles näiteks kuskile konkreetsele Facebooki-lehele. Aga me oleme juba praegu näinud, kuidas inimestele on nende tuttavad või kaugemad inimesed öelnud, et "see on kindel info", et pärineb ühel juhul Postimehe toimetusest - mis loomulikult valeinfo! -, teisel juhul Delfist, kolmandal juhul presidendi kantseleist. Et kellegi ema töötab presidendi kantseleis, oli sealt kuulnud ja siis edasi levitanud. Kui me näeme praegu seda, et seda valeinfot atributeeritakse erinevatele meediaväljaannetele, presidendi kantseleile, siis minul on küll esimene veendumus, et tegemist on orkestreeritud üritusega," arutles Roonemaa.

"Siin, mulle tundub, on tegemist korraldatud kampaaniaga. Kas see oli pahatahtlik, kellegi lollitamine, igavusest välja mõeldud jama, seda on veel vara öelda," lisas ta.

Ekspress Meedia uuriv toimetus ootab ka kõikide eestimaalaste vihjeid ükskõik millise valeinfo või selle kahtluse kohta meiliaadressile uuriv@ekspressmeedia.ee!

Holger Roonemaa, Ärilehe ajakirjanik Siiri Liiva ja Delfi tegevtoimetaja Tarmo Paju analüüsisid eriolukorrale pühendatud saates lisaks ka kõlakaid alkoholimüügi piirangute osas, samuti jagas gümnaasiumi meediaõpetajana töötav Liiva värskeid positiivseid kogemusi koolides alanud e-õppe kohta.

Saade on vaadatav nii videona kui ka kuulatav podcastina!

