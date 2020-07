ERISAADE | Hiina-vaatleja Liisi Karindi: Hiina-vastane kriitika nullib kõik Eesti senised pingutused

Hiina on pärast koroonakriisi jalad uuesti alla saanud. Või nagu ütleb Delfi erisaates enam kui 20 aastat Hiinaga nii Eestis kui Saksamaal tegelenud Liisi Karindi: "Back in business."

Erilise hoolega jälgib Hiina siseriikliku tarbimise indeksit - alguses läks see hooga käima, nüüd on tasapisi raugenud. "Tarbijad on palju ettevaatlikumad," ütleb Karindi. Kui pärast eelmist majanduskriisi 2008. aastal hakkas Hiina välisriikides massiliselt vara kokku ostma, siis seekord püütakse rahaga oma majandus käimas hoida.

"Tegelikult on siiski Euroopa ja muud välisriigid need, mis soovivad Hiinas ettevõtteid üles osta," sõnab Karindi. Ja samamoodi soovivad välismaallased ka Hiina turule pürgida, mis on läbi aastate järjest avatumaks muutunud. Nii ka Eestile, mille toodete eelis oleks reklaamida puhast keskkonda.

Kuidas aga teha Hiinaga äri, kui samal ajal on küsimus nende investeeringute piiramises Euroopas ja USA-s? Huawei, TikTok või paljud muud ettevõtted on Karindi sõnul osa infosõjast. "Võitlus käib selle peale, et kellel on andmeid, kellel on tehnoloogia. See on uutviisi relvastumine. Mäng käib selle ümber, et kelle käes on vahendid, et kujundada potentsiaalselt arvamust," kommenteerib Karindi.

Näiteid tehnoloogia kuritarvitamisest saab tuua Lääne ettevõtetelt. Karindi sõnab, et Cambridge Analytica ja Facebook tõestasid, et andmeid kogudes saab näiteks valimisi mõjutada. "Võib-olla tänu sellele, et meil olid need juhtumid ära, on oht ka ilmsiks tulnud," lisab ta.

Kui palju võib Eesti Hiinat kritiseerida ilma, et kaubavahetus sellest kannataks? Karindi sõnul sõltub Hiina reaktsioon kriitika aktuaalsusest. Kui Dalai Laama näiteks kaks aastat tagasi Lätis käis, ei järgnenud Hiinalt mingeid sanktsioone. "Varasemalt oleks sellega asjad karmimalt läinud," sõnab Karindi ning lisab: "Aga just see ka, et ei tohi liiga kõrgele poliitilisele tasemele asju viia."

"Hiinast saab maailmas 30 aastaga üks valitsevaid jõude. Kui Eesti läheb selgesõnaliselt kriitiliseks ja astub Hiina vastu, anname ära võimaluse nendega edaspidi suhelda. Kõik senised investeeringud, pingutused ja tulevikuvõimalused on nullitud," räägib Karindi.