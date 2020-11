ERISAADE | Hetkel 46 poolt, 27 vastu: kas ja kui kindel on abielureferendumil jah-hääletajate võit?

"See on küsimus, mis eeldab tugevat ennustamist. Ja seda ennustamist ma küll ei julge ette võtta. Me ei tea isegi poliitikas, mis juhtuma hakkab, kui vaatame praegust seisu. Jätaks selle mõõtmise järgmiste kuude sisse. Kindlasti järgmistel kuudel seda ka mõõdame, " kommenteeris Stamberg küsimust, kui kindlaks ta peab, et järgnevatel kuudel toimuvad kampaaniad võiksid praeguste pooldajate või vastaste, aga ka küsimuse suhtes ükskõiksete meelt muuta.

"Ilmselgelt - kui kampaaniad lähevad käima, hakatakse rohkem inimestele selgitama, mida üks või teine otsus endast kujutab, mida see pärast endaga kaasa toob. Siis inimeste mõttemuster võib selle koha pealt natuke muutuda, võib-olla mõned asjad saavad selgeks, mis enne olid väga segased," arutles ta.

Kuidas värske uuringu tulemusi tõlgendada? Miks on enamik Eesti elanikke seda meelt, et samasooliste abielu küsimus pole piisavalt tähtis, et sel teemal referendumit korraldada, küll aga omab sel teemal selget seisukohta ja kavatseb ka referendumil osaleda? Kuidas mõjutab referendumi tulemust fakt, et enamik Eesti elanikke on samasooliste abielu vastu, kuid tunnistab aina enam vajadust ka samasooliste kooselu reguleerida? Miks on Reformierakonnal väga keeruline referendumi eel abieluküsimuses selget seisukohta väljendada? Kuula saadet: