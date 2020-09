ERISAADE | Helme ja Freeh' kaasus: valetamine, faktide ja küsimuste eiramine ongi Eesti riigivalitsemise uus normaalsus?

Rahandusminister Martin Helme sõlmis 27. juunil lepingu USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP Eesti riigile lobiteenuse osutamiseks ning on avalikult rõhutanud, et välisministeeriumist saadud hinnang USA advokaadibüroodele ei pakkunud selget soovitust Freeh’ bürooga koostööd mitte teha.

Tegelikkuses on Helme valetanud: Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, et Välisministeeriumi ja Eesti saatkonna Ameerika Ühendriikides ning Välisluureameti koostöös valminud ning avalikkuse eest peidetud taustauuringus sisaldus just selgesõnaline soovitus mitte valida Freeh’ga seotud advokaadibürood.

Kas valetamisest ning faktide ja ka meedia küsimuste eiramisest ongi saamas Eesti riigivalitsemise uus normaalsus? Miks peaminister Jüri Ratas sel jätkuda laseb? Kuula saadet: