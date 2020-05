ERISAADE | Heidi Hanso: Võtan mütsi maha Kuressaare haigla kommunikatsiooni ees

Alates tänasest on Saaremaa osaliselt lahti nende jaoks, kellel on Saaremaa sissekirjutus. „Eelkõige on see emotsionaalne vabanemine suure. Sadu ja sadu saarlasi, kes töötavad mandril, olid saarel lukus. „Olen saanud sadu kirju, kus palutakse, kas ma saaksin meedias öelda, et Saaremaa võiks lahti minna,“ ütleb Hanso.

Mina isiklikult tunnetan isolatsiooni tõepoolest vähem, sest minu elukorraldus on ka tavaolukorras pöörane talu, metsamoori elu ja sõit Tallinna vahet televõtetele.

Muhus ei ole olnud ühtegi koroona juhtumit. „Mina omakeskis mõtlen, et mis värk nende muhulastega on. Paar aastat tagasi seoses seataudiga tapeti kõik sead ära, ainukesed, kes ellu jäid, olid Muhu sead.“ Heidi Hanso kinnitab, et saarlased võtavad desinfitseerimise nõudeid väga tõsiselt. 90 protsenti saarlasi kannavad kindaid ja maske. „Kui mu enda ema ja isa käivad Pajuväravas, siis nad kannavad maske ja me pole kallistanud märtsi algusest saati.“

Enda haiguse kohta ütleb Heidi: „Koroona on salakaval haigus. Ma saan öelda, et olen saanud terveks ja pole köhinud neli päeva, kuigi nakatusin märtsi alguses mullipeol. Olen teinud kaks antibiootikumide kuur. Kõik, mis sul sees on, tuleb pinnale.“ Heidi käis mandril ja taotles selleks ametliku luba ning oli kõigile saarlastele võimalik. „Mulle tehti teine covidi test, mis oli nüüd juba negatiivne. Mandrile mineku loa menetlemine võttis tubli tööpäeva. Sadamas kontrolliti üht ja teistpidi väga põhjalikult. Siin polnud tegemist sugulaste abiga, nagu arvati sotsiaalmeedias.“

