ERISAADE | Haiglad valmistuvad 400 koroonapatsiendiks. Kriisi käest minekul kutsutakse perearstide personal appi

Eile üle riigi tehtud korooonatestidest osutus positiivseks lausa 524, mis on järjekordne ööpäevane nakatumiste tuvastamise rekord. Delfi „Erisaate“ liinil on Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) juhatuse esimees Agris Peedu, kellega tuleb juttu sammudest, mida astutakse rohkemate haiglaravi vajavate inimeste saabumise ootuses. Mida tähendab, et plaanilist ravi tuleb piirata? Kas on alternatiive inimestele, kelle vastuvõtud edasi lükatakse? Äsja saabusid PERH-i koordineeritavasse põhja regiooni haiglatesse uued, kevadel tellitud hingamisaparaadid, kas need parandavad valmisolekut COVID patsientide jaoks? Peedu toob välja ka ühe kriitilise asja, mis Eesti tervishoius jäi kahe epideemia laine ajal tegemata ning räägib, kust leitaks haiglatesse olukorra päris käest minemisel lisatööjõudu. Saatejuht on Raimo Poom.

Täna hommikul raporteeriti, et eile osutus positiivseks 524 koroonaproovi. Mida te sellest numbrist haiglatöö planeerimise osas järeldate?

Igal hommikul ootusärevalt ootame uusi numbreid. Vaatame seda, kui palju on nakatunuid, mis on nakkuskordaja ja meid huvitab ka see, kui palju on erinevatesse haiglatesse toodud COVID patsiente.

Aga loomulikult uued numbrid, rekordid on meile murekoht, peavalu. See tähendab tahes tahtmata seda, et patsientide arv haiglas kasvab. Ja omakorda seda, et peame vastu võtma uusi eskalatsiooni plaane, mida terviseamet saadab. Ja mõtlema läbi, kuidas me iseennast võimestame, kuidas teha juurde COVID patsientidele voodikohtasid, mis omakorda tähendab voodikohtade arvu vähendamist muus töös ehk plaanilises töös.

Kas kohendate voodikohtade arvu ettevaatavalt, et teate uue rekordi pealt ette, et päeva-paari pärast haiglas olevate inimeste arv suureneda ja teete kohti ette valmis? Või suurendate kohtade arvu jooksvalt vastavalt inimeste saabumisele?

Tegelikult on meil isegi pikem ettevalmistuse aeg. Oleme haiglate ja terviseameti vahel kokku leppinud, et minimaalne ettevalmistuse aeg on 72 tundi, aga haigla koos terviseametiga teeb oma plaane ikkagi kuni kaks nädalat ette.