ERISAADE | Haigekassa juht: meie eelarve väheneb 200 miljonit. Ärge pahandage, aga ravijärjekorrad võivad pikeneda

Milline on praegu seis tervishoiusüsteemis?

Kõigepealt suur tänu kõigile tervishoiutöötajatele. Nad on viimased viis nädalat olnud väga vaprad, enamus töötab pikki päevi ja nad on kiiresti kohanenud. Ühelt poolt on planeeritud eriarsti abi vähenenud, sest füüsilisi vastuvõtte ei toimu. Koostöös arstidega võtsime kasutusele kaugvastuvõtud ja selle eest me ka tasu maksame. Teistpidi on kõigis haiglates valmisolek, et kui COVID-19 patsiendid tulevad, siis nad teavad, mis peab tegema. Kõik see on aega võtnud, aga valmisolek on olemas, kui peaks nüüd juhtuma, et inimesed vajavad kunstlikku hingamist – selle jaoks on seadmed olema, täiendavad tellitud.

Kas meedikute kõik lisatunnid ja koormus saab ka tasustatud?



Me anname endast parima, et need pingutused saavad korvatud. Ma ei saa lubada 100&%, sest ressursid on piiratud. Aga Eesti tervishoiusüsteemis on enamasti teenuspõhuine rahastamine ehk töötatakse nö tüki põhiselt. Tehakse teenus ära, selle eest esitatakse haigekassale arve ja siis see tasutakse. Selle teenuse sees on kõik komponendid, üldkulu, elekter, isikukaitsevahendid.. Kui eriarstiabis on suur osa teenusest peatunud või siis kaugkonsultasioonile viidud, siis ilmselgelt ei saa haiglad arvet esitada, sest pole nende selle nimega teenust teinud.

Tänases õigusruumis meil ka teistsugust tasumisviisi ei ole. Aga eile õhtul vaatasin veebis, et riigikogus läbisid esimese lugemise nii lisaeelarve seadud kui eriseadus, kus me koos sotsiaalministeeriumiga küsime COVID tegevuste katteks küsime 213 miljonit. Kui see heaks kiidetakse, siis tekib meil võimalus ka nende asjade eest tasuda.

Kui eriarstiabi on praegu peatatud, mis saab, kui hakkavad taastumise märgid? Kas peab olema plaanilise ravi laineks, sest ega siis inimestel ju ravivajadus ära ei lähe, teenust võib ju siis hoopis rohkem olla vaja?

Täiesti õige. Inimestel vajadus ju teenuse järgi ära ei kao. Pigem see süveneb ja inimesed ootavad pikemalt. Ootame, et eriolukord varem või hiljem lõppeb ja viirusepuhang saab seljatatud. Sellisel juhul need arstid, kes panustavad täna koroonavastasesse võitlusesse, saavad jälle toplettööd teha kuni inimesed on lahenduse leidnud.