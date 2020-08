ERISAADE | Freeh ja valitsuse vastukäivad selgitused suruvad nad nurka

Danske ja Prevezoni väidetavalt puuduv seos joonistub USA kohtudokumentides selgelt välja. United States of America v. Prevezon Holdings Ltd. Exhibit A-5.

"Freeh väitis lisaks taas, et temal puudub igasugune seos Prevezoniga. Meie käes on jätkuvalt kirjavahetused tema ja Prevezoni advokaadi Natalja Veselnitskaja vahel, mis räägivad läbivalt kokkuleppe sõlmimisest; tingimustest; sellest, kuidas kaasuses ei tohi mainida Magnitskit ja nii edasi. Meil on olemas USA prokuröri kiri Louis Freeh'le, milles prokurör ütleb, et teil on täna õhtuni aega reageerida. See on kohtuvälise kokkuleppe läbirääkimise viimane faas. Meil on kohtu stenogrammid, kus öeldakse, et Prevezon palkas endale Louis Freeh' appi. Ja see mees väidab, et tal pole mingisugustki seost Prevezoniga? Väga segane," rääkis Roonemaa.

Tiks selgitas, et ilmselt tõlgendab Freeh erinevalt mõistet "esindamine".

"Ta ise ütleb, et 11 advokaati oli selles juhtumis ja tema polnud üks. Aga nüüd tuleb välja, et ta pole ka Eestile advokaat, vaid lobist," selgitas ta. "Kui ta vaid esindas Prevezoni ja vahendas läbirääkimisi, mitte ei olnud advokaat, siis on see täpselt see sama töö, mida ta peaks ka Eesti jaoks tegema."

Laine juhtis tähelepanu, et järelikult lobitegevuses huvide konflikt seisnebki ning selle mõiste lahtimõtestamine ainult läbi õigusvaldkonna ei ole õigustatud.

"Me räägime siin juba omaette väärtusruumist, täiesti teistest reeglitest," rääkis Laine. "Louis Freeh lahkumine õigusvaldkonnast ei lahenda mitte ühtegi kriitilist riigi julgeoleku seisukohast olulist küsimust. Pigem tekitab neid ainult juurde."