ERISAADE | Facebookis levivate faktide kontrollija: Eestis on vandenõuteoreetikute elujõud tugev

Laine sõnul on ta kontrollimise käigus tegelenud või tegelemas sadu tuhandeid vaatamisi kogunud videotega, mis pärinevad Saksamaalt või Austraaliast, ent levinud Eestis isegi hoogsamalt kui nende päritoluriigis. Nende hulka kuulub näiteks hiljuti Saksamaalt levima asunud video koroonaviiruse "pettusest", kus valedega püüti tõestada, kuidas Saksamaa haiglad on tegelikult koroonapatsientidest tühjad.

"Eestis on vandenõuteoreetikute stseen hästi lai, elujõud hästi tugev. Seda olen ma märganud, et Eesti on väga vandenõuteoreetikute kants. Need videod koguvad siin rohkem vaatamisi kui Saksamaal või Austraalias, kuigi nad pärinevad Saksamaalt või Austraaliast," kommenteeris Laine.

Erisaate stuudios rääkisid Delfi asumisest Facebooki faktikontrolli partneriks Ekspress Meedia uuriva toimetuse liikmed Holger Roonemaa ja Martin Laine. Saadet juhtis Delfi tegevtoimetaja Tarmo Paju.

