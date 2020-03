ERISAADE | Erik Moora: kui me õigel ajal testi- ja kaitsevahendeid ei tellinud, tuleb viga tunnistada ja sellega tegeleda

"Meil peab olema väga konkreetne info - kus viirus liigub, mida saab lahti lasta, millisesse poodi või restorani saab inimesi lubada, kas saab Tallinnas või Tartus. Sellist sammhaaval juhtimist, et meil ühelgi hetkel ei kasvaks haiglasüsteemile üliraskelt haigete arv liiga suureks. See on see, mille ümber mäng käib. See on see, miks Itaalias on tekkinud suur hulk surnuid - kogu aeg on meditsiinisüsteem üle oma võimete. Eestis on praegu 270 kunstliku hingamise ventilaatorit. Kui meil on juhtumisi ühel päeval tänu meie pooletoobilistele meetmetele näiteks 2500 vajajat, see tähendab, et enamik neist sureb. Neid lihtsalt ei jätku. Sellepärast ongi see pidev testimine ja kontroll nii oluline, et me ei tekitaks lisalevikut ja me teaksime, mida saab teha ja mida mitte."

Ajaleht New York Times kirjutas eile, et enamikes maailma riikides napib testimiseks vajalikke vahendeid, samuti testijatele ja meedikutele isikukaitsevahendeid.

"Kui viga on selles, et me õigel hetkel neid ei hankinud, siis peaksime seda viga tunnistama ja valitsus peaks tegelema sellega. See on ainuke tee kriisist välja kiiresti. Olukorras, kus kogu maailmas on otsas isikukaitse- ja testivahendid, tuleb rakendada kõik jõud, et neid kohapeal juurde toota, saada juurde. Eile oli näiteks näide, kuidas Tšehhi suutis Hiinast saada juurde 150 000 testi ja miljon maski või midagi sellist. Me peame siin kindlasti võtma initsiatiivi," sõnas Moora.

