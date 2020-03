ERISAADE | Elmar Vaher: Saaremaal algab politsei erioperatsioon. Meil jagub maske vaid kaheks-kolmeks päevaks

„Üldiselt on inimesed olnud mõistlikud. Oleme teinud 88 kodukülastust ja 17 korral oleme tuvastanud, et inimene ei täida ettekirjutust. Sunniraha hetkel me määranud ei ole. Oleme teinud ettekirjutuse, mis on viimane hoiatus ja järgmisel korral saavad meetmed olema üsna karmid. Oleme läbi viinud ühe väärteomenetluse, kus inimene pole allunud politseinike korraldustele. Jätkame kontrolle, sest meie ülesanne hoida inimesi kodus. Ja läbi suhtluse ja veenmisoskuse teha inimestele selgeks, et koos viibimine pole praegu lubatud. Vajadusel oleme karmid,“ lubas Vaher.

Üpris palju on tekkinud muresid seoses venekeelse elanikkonna informeeritusega, kas nad on ikka saanud aru, mis Estis toimub ja kui tõsine see on. Vaher räägib, et selles osas on tõesti murekohaks Narva.

„Inimeste arusaamist ja teadmist mõõdame üsna hoolega. Oleme märganud, et erikohtlemist vajavad noored ja venekeelne inimene ja peaasjalikult Narvas. Oleme alustanud Ida-Virumaal eritegevusi ja selleks on loodud eraldi flaierid, mida politseinikud ja päästeametnikud majas majja, trepikojast-trepikotta liikudes levitavad ja inimesi kõnetavad ning kutsuvad üles inimesi olema kodus ja toitma 2+2 reeglit. Ma usun, et see annab tulemust.“

„Noortetöö hakkab aina paremaks muutuma, neid kaasatakse eri viisidel. Jätkame nendega tööd tänavatel. Ja muidugi tuleb neile asju seletada ehk teistmoodi. Kui vanainimene hoolitseb oma tervise eest ühtmoodi, siis noor mõtleb teistmoodi.“

Vaher rõhutas, et seoses eriolukorraga näeb politsei kahte ohustsenaariumi. Veebikuritegevus ja lähisuhtevägivada puutuv.

„Peame tõenäoliseks kahte ohustsenaariumi, mille kalal tuleb kõvasti töötada. Üks on veebis toimuv kiusamine aga samamoodi osad kuriteod, kui hakkavad petukirjad liikuma ja inimesed võivad omale osta asju, mis on valekaup.“

„Teine risk, mille oleme omale sõnastanud, on lähisuhtevägivald. Kui inimesed on rohkem kodus ja nagu teame alkoholimüük pole päevasel ajal piiratud, siis peame tõenäoseks, et lähisuhtevägivallas võivad toimuda muutused. Kui vaatan kuriteostatistikat, siis võttes arvesse teisi kuritegusid, siis lähisuhtevägivallas pole toimunud paranemist. Oleme paigutanud rohkem patrulle, et sellele kiiresti reageerida, kui sellest teada antakse.“

„Aga on veel oluline muutus, kui varasemalt vägivalla kuritegusid saime teada tänu kolmandale osapoolele, sest keegi nägi pealt avalikus ruumis, siis täna on see pugenud rohkem pere keskele ja kriisi ajal ei pruugita peksja kohta politseile infot andma, mis võib olukorra hullemaks teha. Kutsun kõiki sellest teada andma, kui lähisuhtevägivald või üldse vägivald on kuskil aset leidnud!“