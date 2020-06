ERISAADE | Elmar Vaher: Eestis pole neid olukordi, kus relvaga peaks oma tervist või vara kaitsma

Kas täna, kaks päeva hiljem, saab öelda miks Lihula tragöödia juhtus? Milliste faktoriteta see oleks võinud olemata olla?

Olles ise seal sündmuskohal sel öösel olnud, siis uurijad küsisid selliseid küsimusi koguaeg. Kas see mees on seal metsas üksi, keda eriüksus piirab? Kas kusagil vahetus läheduses on veel ohus inimesi? Kas see koht, kust ta tuleb, kas seal on toimunud midagi sellist, et tal oli põhjust niimoodi käituda: põgeneda, vastu hakata jne. Väga palju küsimusi on jätkuvalt õhus.

Ta andis üleeile õhtul üsna detailseid ütlusi. Ülekuulamine lõppes üsna hilja. Ja jätkub. Tema ütlustest on võimalik tuletada väga palju, mida uurijad praegu kontrollivad. Ja see on praegu üks meie põhieesmärke. Üks on tõesti teada, mida tema tegi alates 21.44 - 00.36. Mis viis ta sinna? Millised olid mõjutajad, mida me hetkel ei tea? Sellega tegelevad praegu uurijad väga aktiivselt.

Meediast on läbi käinud, et kui ta avas tule, arvas, et tegemist on politseinikega. Kas ta on andnud mõne selgema selgituse või midagi mis ei oleks niivõrd segane, sõge või arusaamatu?

Sellises olukorras, kus inimene on tapnud 2 inimest - tulistanud sihtimata sõidukit. Teadmata, mis sõiduk see on, kes seal sees on. Üsna keeruline on anda hinnangut praegu siin meil tema käitumisele või mis tema peas toimus. Ta on andnud selgitused, mida uurijad nüüd kontrollivad. Usun, et uurimise lõpus oleme juba targemad vastamaks nendele küsimustele.

Milline olukord Lihulas tema piiramisel oli? Saan aru, et seal oli päris pikk tulevahetus. Kui nüüd utreerida, siis lahingolukord seal metsa vahel. Kui kaua see kestis? Kuidas tema tabamiseni jõuti?

Sündmuse kronoloogia on selline, et 21.44 saame me esimese väljakutse selle kohta, et Lihula bensiinijaamas on toimunud liiklusõnnetus. Me kategoriseerime oma väljakutseid - Alfa, Bravo, Charlie. Alfa on näiteks see, et inimene helistab ja ütleb, et viimase kolme kuu jooksul on tema suvilast varastatud metalliesemeid, jalgratas või midagi taolist. See tähendab, et avaldajaga lepitakse kokku, millal uurija tuleb oma toiminguid tegema. Bravo on siis see, kus tuleb reageerida teatud kiire aja jooksul ja Charlie on siis selline väljakutse sisu, et lähimad üksused jätavad kõik oma tööd pooleli ja lähevad appi.