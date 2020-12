ERISAADE | Ekspress meedia uuriv ajakirjanik: Estonia vraki uurimise läbipaistvus on küsitav

Ajakirjanik Oliver Kundi sõnul tundsid paljud Estonia hukuga seotud inimesed, et Rootsist võib tulla vastuseis uuele uurimisele. Eelmised uurimised on Stockholmi poolt lõppenud rõhumisega hauarahu säilitamisele, ka siis, kui on küsimusi raportite puudustele.

„Kui see otsus reedel tuli, siis teatas ka Rootsi siseminister, et asutakse seadust korrigeerima ja antakse kõik vahendid ohutusjuurdluskeskustele veealuste uurimistega edasi minna,” teatab Kund.

Dokumentaalfilmi uued paljastused on ajanud Rootsi ja Eesti ühiskonnad kihevile, katastroofis hukkunute lähedaste seas on kõrge ootus ja surve uuele uurimisele. Rootsi võimud ei saa enam öelda, et 1997. aasta raport pädeb ja jutul lõpp. Kund sõnab, et suhtles Eesti lähedaste ühenduste esindajaga ja sai teada, et seal on peaaegu kõigi ootus, et tuleks uus uurimine.

„See tabab omakseid väga hella kohta, kui 26 aastat hiljem tulevad uued detailid avalikkuse ette,” sõnab Kund. Ta sõnul on lähedastele uus uurimine küll mõnes mõttes kordus 90ndate läbielamistest, kuid kuna on öeldud ka asju, millest veerand sajandit tagasi on vaikitud, on uus uurimine seda enam tõe väljaselgitamiseks vajalik.

Iseasi on, et millal uue uurimiseni jõutakse. Juriidiliselt on vaja ära oodata, et Soome ja Rootsi muudaksid oma hauarahuseaduse ära. Seejärel enam formaalseid takistusi pole.

Tehniliselt oleks võimalik esimesed uurimistööd, sonariga ette valmistada põhjapilt, juba ära teha talvel. Edasi järgneks sukeldumine ning pikemas plaanis ka pinnase uurimine.

Küll aga küsib Kund, et kas oktoobris valitsuse postuleeritud põhimõte uurimise läbipaistvusest enam kehtib. Kui esialgu oli avalikkuse pilk uurimisele plaanis garanteerida läbi ekspertide ja teadlaste komisjoni, siis uurimise suunamine ohutusjuurdluskeskuste kätte tähendab midagi muud.

„Ohutusjuurdluskeskused on nimelt seaduse järgi sõltumatud valitsustest ja poliitilistest tahtest. Ja nende töösse ei saa keegi sekkuda ega midagi ette kirjutada. Mis tekitab ka väga paljudes vandenõuteooriate poole kalduvates inimestes või omastes, kes on väga tundlikud, küsimuse, et kas saame olla kindlad, et ohutusjuurdluskeskuse uurimine on sama avatud kui oleks ekspertide ja teadlaste uurimine,” selgitab Kund.