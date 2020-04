ERISAADE | Eestil tuleb ÜRO julgeolekunõukogu juhina tegeleda koroona ja küberiga, aga vastutada ka II maailmasõja lõpu tähtpäeva ürituse eest

Eesistumist on igatepidi mõjutamas koroonakriis, sest ÜRO julgeolekunõukogu töötab kasvõi ainult digitaalselt. Kõigis aruteludes on koroonaviiruse aspekt juurde tulnud. Maikuus möödub ümmargused 75. aastat II maailmasõja lõpust ja Eestile, kelle ajalugu on sellega nii seotud, langeb kohustus seda maailmaorganisatsioonis tähistada. Auväärt räägib, kuidas seda tehakse ning samuti plaanist ÜRO-s lauale tõsta küberohtude küsimusi maailmas. Saatejuht on Raimo Poom.



Mis tähendab eesistumine, mida Eesti või selles rollis teha?



Kui lihtsalt alustada, siis julgeolekunõukogu laua keskel on istekoht sildiga eesistuja, kus istub selle kuu eesistujariik. See käib tähestiku järjekorras, jagatakse kõigi liikmete vahel nii, et iga kuu üks riik saab olla eesistuja. Kuna Eesti algab E-tähega, siis meile langeb see vastutus osaks kahel korral. Millal see järgmisel aastal on, see selgub siis, kui on valitud järgmisest aastast julgeolekunõukoguse saajad. Seal on kandidaatideks praegu erinevate algustähtedega riigid.

Eesistuja juhatab julgeolekunõukogu istungeid. Tema roll on leida osapoolte vahel kokkuleppeid, mõjutada arutelusid, Seda saab teha erinevate teavitajate kutsumisega kui temaatiliste istungitega. Juhtida tööd läbi päevakava sätestamise ning rõhkude asetamisega nendes valikutes.

Kuidas on koroonaviirus julgeolekunõukogu tööd mõjutanud ja Eesti plaane eesistujana?



Lühike vastus on, et kindlasti on mõjutanud. Juba sellest aspektist, et alates märtsi keskpaigast on ÜRO peakorteri hoone New Yorgis suletud. Diplomaadid ja delegaadid on suunatud kaugtööle, kodukontoritesse. Kõik istungid on viidud üle digimaailma ja teeme neid videokonverentsidena.

Võib öelda, et see tuli üllatuse ja šokina siin kõigile. Julgeolekunõukogu eesistujaks oli märtsis Hiina, kes siis sai teha poole oma kuuajasest perioodist teha tavaolukorras. Aga peale seda läks esialgu üle kivide ja kändude, et taastada mingisugune töörütm. Aprillis on aga oleme saanud nii normaalsusele lähedale, kui võimalik. See on ka Eesti eesmärk.