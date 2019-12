ERISAADE | Eesti on Ratase juhtimisel maailma naerualune. Apteegiketid lasksid omale jalga

„See, mida Mart Helme rääkis oli muidugi mitu pidi šokeeriv. Ja ma tahaks ka rõhutada, et see polnud enam sisepoliitiline asi, see käis ja tegi päris korraliku tiiru ümber maailma. See oli päris paljude suurte maailma väljaanneete veebikülgedel väga loetud uudis. Märkasin Prantsusmaa Le Monde’is näiteks lugu, kuidas Eestis võimul olevad paremäärmuslased üritavad siin teha orbanistani. Neid artikleid oli omajagu palju,“ kirjeldas ajakirjanik maailmast vastu vaadanud pilti.

Maailma naerualune

„See on see koht, kuhu oleme Jüri Ratase juhtimisel jõudnud, et Eesti on üle maailma naerualune. Aga see ei tähenda valitsusel oleks kriis,“ leidis Koorits.

Raimo Poom tuletas seejärel meelde, et valitsuse juhtide tegevus näitas, et tegelikult polnud vabandused sugugi siirad. „Märgilikem oli see, kuidas koalitsioon kogunes jõulupidu pidama. Kõik nägid, kuidas rõõmsad ja roosad ja naeratavad Jüri Ratas ja Mart helme patsutasid teineteist ja lõid mulliveiniklaase kokku. Kõik on hästi välja arvatud, et Eestil pole hästi,“ kirjeldas Poom sealt saadetud sõnumit.

Ka Mihkel Tamm tõdes, et sõnad ja pildid ei käinud kokku. „Vaadates seda pilti seal jõulupeol, tundus see eriti silmakirjalik. Võttes arvesse seda, et 12 tundi hiljem rääkis Jüri Ratase seda, et Mart Helme pattudel on olemas piir ja, et ta ei saa lõputult lammutamas käia. Aga Soome peaministri skandaali kohta tundus., et pole häda midagi, et saavad naeratada sõbralikult koos,“ rääkis Tamm.

Isamaa reiting

Jõudes Mart Helme umbusaldushääletuseni, kus koalitsiooni kuuluv Isamaa fraktsioon otsustas siseministri toetuseta jätta toodi stuudios selle põhjendusena välja erinevaid tahke.

Vahur Koorits leidis, et Isamaa võis näha head hetke, kuidas oma virelevaid reitinguid toetada. „Isamaa on ilmselt vaadanud reitinguid, kõik kolm reitingut näitavad neile tulemust üsna napilt üle valimiskünnise. Nende seis on keeruline – valimiste vahel on reitingud kehvad ja iga kord on ka valimistulemused võrreldes eelmiste valimistega kehvemad.

Mihkel Tamm nõustus, küll, et Isamaa samm oli turvaline, sest ei ohustanud Helme ametit, kuid nägi selles siiski sõnumit nii EKRE-le kui Ratasele. „Aga sellel oli ikkagi tähtsus. Ma arvan, et Isamaale käib närvidele, et üks koalitsioonipartner lammutab, diskrediteerib valitsust, toetuse jätmata andmine oli üks võimalus näidata, et asjad pole nii kindla, näidata seda nii EKRE-le, kui ka Ratasele.“

Ketid lasid omale jalga