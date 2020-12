ERISAADE | Arst-residendid Ida-Virumaale appi? Nooremarstide ühenduse juht: see on pigem ilus unistus, mida kriisi välja kuulutamata niisama teha ei ole võimalik

Joosep Tiks reporter RUS 2

Narva haigla vajab juba abipersonali. Viiruse levikut saavad kõik inimesed vastutustundlikult tegutsedes piirata. Foto: Tiit Blaat

Nädala alguses sai selgeks, et Narvas on olukord väga raske. Sadakond haigla meditsiinitöötajat kuuesajast oli haigestunud või tööst eemal ja terviseameti juht Üllar Lanno pakkus välja, et appi tuleks kutsuda arstiõpilased – residendid – mujalt Eestist.