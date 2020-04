ERISAADE | Andrei Korobeinik toetab kriisi lahendamist kodanikupalgaga: 500-600 eurot kõigile ja jääksime veel plussigi!

Alustuseks seletas Andrei Korobeinik, mismoodi tema täpselt kodanikupalga idee teostamist näeb reedese pöördumise valguses.

„See konkreetne pöördumine on lihtalt võimaluse seda teemat arutada, sest inimesed saavad sellest teemast väga erinevat moodi aru. Mina usun, et sel oleks mõtet siis, kui see asendab kõiki toetusi, pensione jne. Ehk siis riik maksab raha välja ja enam ei tegele administreerimisega. Meil ei oleks enam lastetoetusi, pensione, toimetulekutoetusi, meil oleks lihtsalt kodanikupalk. Äärmisel juhul võiks ta erineda vanuse järgi, aga muid erisusi – näiteks, kas inimene käib tööl või mitte, ei oleks,“ leidis riigikogulane.

„Sellest vabaneb riigil päris korralik administratiivressurss. Kokkuvõttes võib riik jääda ka plussi,“ oli ta veendunud.

Korobeinik on täiesti veendunud, et kodanikupalk tuleb nii ehk naa. „Kodanikupalga mõte on vältimatu ma arvan. Küsimus on selles, millal see tuleb. USA-s on sellest juba väga ammu juttu ja tänase kriisi valguses võib ta seal tulla varem kui arvati. Kui maailm areneb nagu ta arenes viimased 50 aastat, siis ma oleksin väga üllatunud kui aastal 2030 või 2035 ei oleks paljudes riikides kodanikupalka. See tundub üsna loogiline asjade käik.“

Tegemist pole riigikogulase sõnul teps mitte ääreala ideega enam. „Näiteks USA-s osales demokraatide presidendi kandidaadi eelvalimise protseduuris Andrew Yang, kes oli viie viimase seas. Tema reitingud olid väga kõrged ja ta oli USA-s kodanikupalga eestkõneleja.“

Korobeinik seletas, et tema nägemuses peaks olema kodanikupalk üldine ja seda peaksid saama sisuliselt kõik. „Küsimus kodanikupalga juures on selles, mis ta kaasa toob. Riigid, kes on seda testinud, nagu Soome, arvavad, et seda saab teha juhul, kui inimesel on elus probleemid, kui ta on näiteks töötuks jäänud. See tundub mulle vale asjadele lähenemine, sest kodanikupalk töötaks siis, kui see on kõigile mõeldud. Sellisel juhul näiteks inimene, kes teeb seda, mis talle ei meeldi, saaks pausi võtta, mõelda, mis ta elus tahab saavutada ja tal ei oleks seda survet, et ta peaks kohe järgmisel päeval tööle minema. Kokkuvõttes oleks see ühiskonnale väga mõistlik lahendus,“ sõnas ta.