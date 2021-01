ERISAADE | Andre Hanimägi Keskerakonna miljonivaidlusest Paavo Pettaiga: kärped on selle nimel, et vajadusel rahanõudeks valmis olla

Hanimägi on ametlikult siiani veel ka Haabersti linnaosavanem. Kui Jüri Ratas kutsus teda uuele ametikohale, tuli valik langetada kiiresti. "Mõtlemisaega sellistel puhkudel pole. Õhtul küsiti, hommikuks vastus olemas."

Mihhail Korb on Porto Franco skandaali meedias kommenteerinud õige napilt. Olete temaga vahepeal kohtunud, väidab, et on puhas kui prillikivi? Hanimägi sõnab, et veel pole jõudnud, ent see on peagi plaanis. Üks asi on kahtlustus, ent lisaks on tema sõnutsi vaja arutada, kuhu üldse erinevad küsimused pooleli jäid.

Mis puutub Keskerakonna vastu esitatud kahtlustusse, siis partei konsulteerib juristidega. Avalikult on öeldud, et kahtlustusega ei nõustuta.

"Keskerakond ei soovi mitte ühelgi juhul seda, et kaks K-tähega sõna koos (Keskerakond, korruptsioon - toim). Ma arvan, et erakond on reageerinud pädevalt ja kiiresti. Alustades sellestki, et peaminister Jüri Ratas võttis poliitilise vastutuse ja astus tagasi. Erakordne ja julge samm," märgib Hanimägi ja tunnustab ka Mihhail Kõlvartit, kes algatas kohe sisekontrolli.

Keskerakonna jaoks on murekohaks kunagise kampaaniameistri Paavo Pettai nõue. Ta läks mõne aja eest ERJK-sse suure hulga dokumentidega, mis tema sõnul tõestasid, et Keskerakond on talle suure summa võlgu. ERJK tegigi täpselt sellise ettekirjutuse, et Keskerakond peab maksma Pettaile tagasi 1,02 miljonit eurot. Keskerakond kaebas ERJK ettekirjutuse kohtusse (pikemalt saab tausta lugeda SIIT).

Hanimägi teada tuleb esimese kohtuastme otsus lähipäevil. "Üleval tegelikult kaks vaidlust. Üks ERJKga, teine Midfieldiga (Paavo Pettai firma - toim). Küsimused sisuliselt samad, kas Keskerakond peab saadud teenuste eest maksma rohkem, kui siis maksis. Öeldakse, et raha polnud piisav, tööd tehti rohkem," selgitab ta tagamaid. Partei leiab, et nõue on põhjendamatu.

"Varjud minevikust on väga rasked. Siiralt loodan, et lähiajal saab selgust, mis vaidlustest saab."

Kui aga tuleb Pettaile hiigelsumma maksta, partei selleks valmis? Hanimägi toob võrdluse, et usaldust ei tõsta reaalses elus, kui naabrimees rahalistes raskustes, sõidab ikka džiibiga. Samamoodi tuleb ka Keskerakonnal võimalusi arvestades kärpeid teha. Ta ütleb, et kärpeid on tehtud praeguse arvestusega 0,5 miljoni euro osas, ainuüksi personali pealt aasta kohta 300 000 eurot. "Piirkondades pole enam referente ja koordinaatoreid. Peame valimistele minema palju raskemas seisus, vähemate inimestega. Need kärped on selle nimel, et olla valmis nõueteks, mis võib-olla tulevad," arutleb ta.