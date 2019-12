ERISAADE | Ametnike vastu võitlev EKRE koondab võimu parteikontorisse. Suitsukatte all põlistatakse suurte ravimifirmade huvid

Vahur Koorits kirjutas sel nädalal esimesena eelnõust, mille koalitsiooni erakonnad on riigikogus väidetavalt valmis saanud.

„Ringlemas on mitmeid eelnõusid, mis teeksid apteegireformiga mitmeid asju. Eile sattus meie kätte üks versioon, mis tühistaks selle apteegireformi ja jätaks asjad nii, nagu nad on praegu. Ehk siis hulgimüüjad saaksid apteegikette edasi pidada. Väidetavalt on aga ka teisi ringlevaid eelnõusid ja toimub selline diskussioon. Sotsiaalminister Tanel Kiik ja teised toetavad seda reformi nagu on praegu, kuid on teised, kes kardavad, et nende valimispiirkonnas paneks praegune reform apteeke kinni. Siis käib seal vaidlus selle üle ja mis välja tuleb pole selge,“ rääkis Koorits.

Vilja Kiisler leidis, et see diskussioon on kõik üks suur suitsukate ja asi on ikkagi otsustatud. „Ma ei näe ühtegi varianti, et Kiigel oleks võimalik väärikalt sellest lahkuda ja, et tema arvamus mõjutaks otsust, mis minu meelest on koalitsioonis juba üksmeelselt tehtud. On ilmne, et koalitsioonis on sündinud see otsust ravimite hulgimüüjate survel. Tegelikult kahel suurel hulgimüüjal on väga suur huvi see otsus saavutada. Kõik muu väidetav arutelu selle ümber on puhas suitsukate, koalitsioonis on see otsus sündinud.“