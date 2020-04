ERISAADE | Ametiühingute juht: põllumeeste välistööjõu jutul pole perspektiivi. Reklaamige oma töökohti Eestis ja pool Kalamaja tuleb appi!

Mis praeguses kriisi kõige rohkem ametiühingutele muret valmistab?

Tegime sektoritele, kus me tegutseme ringi peale ja see pilt on mitmekesine. Meil on tegelikult sektorid, mis toimetavad täie jõuga edasi. Ja see sõnum, et majandus o vabalanguses ei vasta meie vaates tegelikult tõele. See omakorda lubab keskenduda nendesse kohtadesse, kus raskused on hetkel käes. See, kas tööstus elab ka läbi tõsise kukkumise, selgub paari kuuga. Meil on seega praegu põhjust keskenduda nendele sektoritele, kus pigistab.

Pigistab loomulikult HORECA valdkond ehk hotellid, restoranid ja catering – seal on raske aga näeme, et seal kokkuleppeid sõlmitakse ja on lootust, et seal hakkab taastumine kui terviskriis läbi saab. Laevandus, turismindus lisaks.

Aga tõsi on see, et tehased huugavad täna täiel hool. Muidugi hirm on, et seal tellimused hakkavad langema. Näiteks autotööstusele teeme ju allhanget, seal või olla probleem. Samal ajal on naftakriis ja energiahinnad on maas ning seal natuke kõigub.

Valikud on rasked, aga enamasti ametiühingud tegutsevad äripartnerina, teades, et kui firma kestab, kestab ka leib. Ja üritatakse leida tasakaalu kohad, et jagada raskust.

Kindlasti on sektoreid, kus inimesed on eesliinil selles viiruse kriisis. Kas töötajad on olnud kaitstud oma töös, näiteks isikukaitsevahendite vaates? Kas sellega on vaeva nähtud piisavalt?



Kirjutasime veel eile peaministrile kirja, kus esimene punkt loetles need ametid, kus tuleks teha lisapingutusi, et viiruse levikule piir peale panna. Alustasime muidugi hooldekodudest. Ma väidan, et hooldekodudes õnnetus hüüdis tulles. Ehk siis see massiivne alarahastus, et hooldajat pole võimalik jätta kohu, kui tal on kodus haigusnähtudega inimene. Ei ole kummalgi raha – ei ole inimesel raha, et koju jääda ja ei ole tööandjal raha, et koju jäämist hüvitada. Ebaselgus tingis, et inimesed olid sunnitud tööle minema ja mitte pahatahtlikult tuli see viirus kaasa. Viimase ajani oli probleem ka maskidega, hooldekodud on jätkuvalt tõsine küsimus, et päästa, mis päästa annab.