ERISAADE | Ajateenistus muutub paindlikumaks - nagu koolis või tööl käimine? "Jah, lihtsalt "tööpäevad" on pikemad."

"Meie eesmärk on teha paremat sõjaväge. Sõjaväge, mis toob lahinguväljalt võidu ära, juhul, kui seda sõjaväge peaks olema vaja kasutada. See tähendab seda, et me teeme ükskõik mida, sõna otseses mõttes, et seda paremat sõjaväge teha. Juhul, kui väikesed muudatused ajateenistuse läbiviimises parandavad inimeste motivatsiooni, valmidust asuda reservteenistusse oma kohuseid täitma, loovad paremini meeskondasid, tekitavad rohkem motiveeritumaid, initsiatiivikamaid ja agressiivsemaid lahinguvälja juhte ja sõdureid, siis me oleme valmis kõike tegema," rääkis ta.

Palm viitas, et muuhulgas vaadatakse üle, kas kõik sõjaväele aastakümneid ja -sadu omased traditsioonid ikkagi on põhjendatud - sealhulgas sõdurite hoidmine kasarmus teenistusvälisel ajal.

"Me parasjagu katsetame, vaatame, kui nede niinimetatud vabaduste andmine teeb meile paremaid reservväelasi, agressiivsemaid sõdureid, paremaid reservväelasi, siis me oleme nõus neid vabadusi juurde andma," sõnas ta. "Me räägime väljalubadest. Aastal 1992, kui mina alustasin ajateenistust, kestis see 18 kuud, ja selle aja jooksul oli ette nähtud puhkus kümme päeva, rohkem mitte midagi. Ilmselgelt selline süsteem ei suutnud väga kaua püsida, võibolla paar-kolm kuud ja juba hakkasid tekkima väljaload. Kuid senimaani on meil sõdureite hoidmine teenistusvälisel ajal kasarmutes olnud pigem norm."

"Osade väeosade eestvedamisel - ei saa öelda, et alt üles tekkinud algatus või ülevalt alla, vaid mõlemalt poolt, kogu süsteem saab aru - proovime läheneda mõistlikult, proovime tekitada olukorra, kus sõdur oma niiöelda õppetööle asudes on välja puhanud, motiveeritud ja tahab uusi kogemusi hankida. Ja nüüd vaatame, kas rohkemate väljalubade andmine parandab seda või halvendab seda situatsiooni."

Ehk siis ajateenistus muutuks sarnasemaks koolis- või tööl käimisele? "Ma arvan küll, jah. Lihtsalt "tööpäevad" on pikemad. Ja see on rohkem ikka nagu internaatkool," muigas Palm.

