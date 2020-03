ERISAADE | Ajakirjanikud: poliitikud üritavad kriisi ajal oma agendat läbi suruda, mis on äärmiselt küüniline

Nergi ütles, et valitsuse plaanid lähevad üha grandioossemaks. Kuni selleni välja, et teha aktsiisilangetusi. Lisaks veel kurikuulus teise pensionisamba väljamaksete külmutamine. Need kaks ei ole kiired ja sektoripõhiselt sihitud lahendused, mida praegu kannatamatult oodatakse.

Külmutamise kohta ütles Nergi, et jah, inimesed saaksid rohkem raha kätte, aga kui nad on koondatud või neil ei ole tööd, siis on väga vähe abi sellest.

„Hakkab tekkima mulje, et poliitikud üritavad siin kriisi ajal oma agendat ära kasutada, mis on äärmiselt küüniline, lausa vastik, ütleks," arvas Nergi.

Ta rõhutas, et tegemist on äride elu ja surma küsimusega. Kas riik tuleb appi? Kas nad ikka saavad laenupuhkust, kus on ka oluline riigi tugi? See kõik on ikka veel lahtine.

„Poliitikud ütlevad, et nad töötavad palehigis. Poole kaheni öösel on koosolekud ja rassivad 24 tundi ööpäevas. Kahjuks või õnneks on see nende töö. Peab ka mingi mõju olema neil koosolekutel. Tehku need kiired otsused ära, pärast saab siis rääkida pikaajalistest võlakirjadest või aktsiisilangetustest," ütles Nergi.

Ta lisas hea näite, et maksuameti juhid on öeldud, et otsustame ära intresside kustutamise, et ei pea maksma neid. Poliitikud aga ei suuda ka siis ikka otsustada.

„Martin Helme ütles pressikonverentsil, et räägime veel läbi, mis määrades langetada. Maksuamet ütleb, et teeme selgelt ja sellele tuleb ikka hämajutt järgi. Võtke ennast kokku!" soovitas Nergi.