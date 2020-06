ERISAADE | Abilinnapea Novikov näeb uusi trammiliine Stroomi ja Paljassaare kandis. Laagna kanalisse Lasnamäe trammi ei tule

„Ma küsiks teistmoodi – mis võiks olla Tallinna huvi teha Viimsisse tramm? Kui kujutame ette Pirita teed ja linnaosa, siis selle tee ääres olevaid elanikke on ca 4000-5000, mida see tramm võiks teenindada. Jah, Viimsi keskuses on neid kindlasti rohkem. Kas Tallinna huvides on oma maksumaksja raha panna sellesse projekti, ma kaldun arvama, et mitte. Kas Viimsi kujutab ette, mida tähendab tramm? See ei tähenda ainult rööpaid, vaid ka veeremit. Üks tramm maksab suurusjärgus kolm miljonit eurot. Ainuüksi Viimsi lõik tähendaks vähemalt 6-8 uut trammi, lisaks trammidepoo. Lisaks peaks Tallinn mõtlema, kus nad kõik kokku jooksevad nii, et nad ei ummistaks olemasolevaid liine,“ ladus Tallinna linnavalitsuse liige probleeme letti.

„Võiks öelda, et Viimsi suudaks mõne koolimaja või lasteasutuse ehitamisega lahendada liikuvusprobleemi palju efektiivsemalt kui ühe trammiga,“ resümeeris ta Viimsi trammi kohta.

Sama kriitiline oli ta Lasnamäe kanalisse trammi rajamise kohta, öeldes, et see on kaotanud oma aktuaalsuse seoses olemasolevate heade bussiliinidega,

Tramm Narva maanteele

„Mis puutub Laagna teel olevat trammi, arvestades bussiliikluse tihedust, mis seal on, see pole enam aktuaalne. Bussid tulevad iga 3-5 minuti tagant ja nad täidavad samaaegselt ka etteveo funktsiooni, kuidas inimese majade vahelt kokku tuua,“ seletas Novikov viitega, et isegi trammiliini tegemise korral ei saaks bussidest loobuda.

Kuid ta rääkis, et Lasnamäe suunal võiks trammil olla pikemas vaates perspektiivi teisest suunast lähenedes. „Küll aga võib rääkida tulevkus pigem mööda Narva maanteed kulgevast liinist. Aga see on ka väga kauge perspektiiv. Hetkel me küll reserveerime koridori. Tulevikus võiks rääkida trammist, mis kulgeks mööda Varva maanteed ja siis mööda Rahu tee koridori Lasnamäe lõpuni. Aga ma ei näe, et seda lähiajal tuleks.“