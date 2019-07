Erioperatsioonide väejuhatust juhib kolonelleitnant Margus Kuul

Kolonel Ühtegi tunnustas juhtimist üle andes temaga koos teeninud eriväelasi. „Meie ühine teenistus ongi otsa saanud. Õigemini on otsa saanud minu teenistus koos teiega. Seitsme koos teenitud aastaga oleme tõusnud väejuhatuse staatusesse, ehitanud omale kodu, osalenud välismissioonil Afganistanis ning treeninud teiste riikide eriväelasi Gruusias, Ukrainas, Senegalis,“ ütles kolonel Ühtegi oma sõnavõtus.

„Me oleme kindlustanud omale koha Eesti riigikaitsesüsteemis ja meid hinnatakse kõrgelt nii NATO-s kui ka mujal maailmas. Meie taktikalisi võimeid on võrreldud maailma parimate eriüksustega, meie tavatu sõjapidamise kontseptsioon on sedavõrd unikaalne, et seda käivad meilt õppimas palju vanemad ja väärikamad eriüksused teistest riikidest.“

Juhtimise üle võtnud kolonelleitnant Margus Kuul on viimased kolm aastat olnud kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülema asetäitja kolonel Riho Ühtegi kõrval, teeninud aastatel 2001-2002 mereväes rannakaitse kompaniis. Kolonelleitnant Kuul oli 2005 – 2006 Iraagis Eesti jalaväerühma ESTPLA-12 ülem ning teenis 2008 – 2012 erioperatsioonide grupi ülemana.

Ta on lõpetanud Ühendriikide merejalaväe ohvitseri baas- ja erialakursusse ning lõpetas USA mereväe kõrgkooli erioperatsioonide ja irregulaarse sõjapidamise erialal magistrikraadiga ning samuti õppinud Balti kaitsekolledžis. Lisaks on ta täiendanud end erinevate erialaste kursustega tavatu sõjapidamise, luure- ja erioperatsioonide valdkonnas.