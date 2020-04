Eriolukorra pikendamise ja kaitsemaskide kohustamise arutelud lükkuvad ilmselt järgmisesse nädalasse

Nädala alguses ütles Ratas riigikogu infotunnis, et tõenäoliselt jõutakse eriolukorra pikendamise juurde kas 23. või 24. aprillil - ehk siis kas eile või täna. "See natuke sõltub sellest, kuidas me neid majandusmeetmeid jõuame otsustada, ja sõltub ka sellest, mis on seotud ülemkogu videokonverentsiga, mis automaatselt siis lõpetab ka vabariigi valitsuse istungi," sõnas peaminister.

Hetkel arutab valitsus eile pooleli jäänud toetusmeetmete paketti. "Eriolukorra otsust ei ole veel tehtud. Ei oska hetkel öelda, millal see otsus tuleb," kommenteeris valitsuse kommunikatsioonibüroo direktor Urmas Seaver. Ta lisas, et samuti pole ka veel arutatud maskide kohustuslikuks tegemist ning ei teadnud täpsustada, millal see võiks toimuda.

"Seda arutame - kui jõuame - täna, hiljemalt homme," lausus Ratas eile maskide siseruumis kandmise kohustuslikuks muutmise kohta.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on segane, miks Delfi uudise pealkirja jõudis, et maskide küsimust täna arutatakse. "Kes seda ütles, ei tea. Mina mitte," tõdes minister. Tema teada täna väljumisstrateegia ega ka maskikohustuse suhtes otsust ei tehta.

"Minu teada on mõlemad arutelud planeeritud enamjaolt esmaspäevaseks kabinetinõupidamiseks," lisas Aab.