Eriolukorra piiranguid rikkunud Lasnamäe noored said politsei ettekirjutuse

Möödunud reedel ja nädalavahetusel oli politsei kõrgendatud tähelepanu all noored. Kui enamus Lasnamäe noori on eriolukorra kogunemispiirangutest teadlikud ja järgisid juhiseid, siis oli ka neid, kes reegleid teadlikult rikkusid ja kellele politsei ettekirjutuse pidi tegema.

Svet rääkis, et valdav enamus noori teab nii seda, et piirangud kehtivad kui ka seda, miks on praegu kogunemispiirangud kehtestatud. "Kahjuks on veel neid, kes ei teadvusta viiruse tõsidust ega usu, et piirangutest kinni pidamist ka reaalselt kontrollitakse ja pannakse nende rikkujaid vastutama," nentis Lasnamäe linnaosa vanem.

Üldiselt piisab noortega vestlusest ja selgitustööst, ettekirjutused on vajalikud äärmuslikel juhtudel. "Esmalt püüame oma kohalolekuga ennetada noorte rikkumisi, mistõttu püüame inimestele selgitada piirangute vajalikkust ning palume mõista kehtestatud keelde. Kui vaatamata olukorra tõsidusele kogunemis- ja liikumispiirangutest kinni ei peeta, tuleb politseil teha kirjalik ettekirjutus," selgitas Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm.

Ida-Harju politseijaoskonna ametnikud on eilse seisuga teinud inimestele üle 30 ettekirjutuse, neist umbes neljandik on tehtud kogunemis- ja liikumispiiranguid eiranud alaealistele, kellele suuline hoiatus pole mõjunud. "Kõikidele noortele tehakse ettekirjutus lapsevanema juuresolekul, mis peaks nii noortele kui vanematele andma selge signaali, et jätkuvale eriolukorra nõuete rikkumisele järgneb juba kuni 2000 euro suuruse sunniraha määramine," selgitas Kumm.

Nii politsei, munitsipaalpolitsei, mobiilsed noorsootöötajad kui ka Lasnamäe noortekeskuse spetsialistid teevad igapäevaselt ulatuslikku teavitustööd noorte seas. "Mõistame, et eriolukord on oluliselt suurendanud ka lastevanemate koormust, kel tuleb tegeleda noorte koolitööde juhendamise ja vaba aja sisustamisega. Just lapsevanem on see positiivne eeskuju, tänu kellele õpib teismeline kuidas kriisi ajal käituda. Paraku hetkel pole paremat relva viiruse vastu kui püsida kodus," sõnas Svet.