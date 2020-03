Eriolukorra lõpuni väljastatakse ravimeid apteegist kuni kaheks kuuks

"Viimase nädala jooksul on paljud inimesed ostnud apteegist retseptiravimeid korraga kõigi väljakirjutatud retseptide alusel ja koguses. Samuti varutakse ebavajalikult suurtes kogustes käsimüügiravimeid," selgitas ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp. "Ravimeid on ja tuuakse juurde, aga selleks, et ravimite väljaostmine saaks toimuda asjakohases tempos ning et ükski abivajaja ei jääks apteegis vajaliku ravimita, on mõistlik seada piirangud ravimite väljakirjutamise ja müügi kogustele. Palume kõigilt mõistvat suhtumist, tegemist on ajutise eriolukorraga."

Haigekassa andmeil on ravimite väljakirjutamine viimastel nädalatel kasvanud keskmiselt 40% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga ning ravimite müük apteegis ligi 50%.

Ettepaneku ravimite väljakirjutamise ja apteegist väljastamise piirangute seadmiseks on teinud mitmed ravimivaldkonna organisatsoonid, nii ravimitootjate, hulgimüüjate, apteekide kui arstide esindajad. Kehtestatud piirangute rakendamise toetamiseks luuakse digiretsepti süsteemis korralduse täitmist hõlbustavad ja tagavad tehnilised lahendused.

Piirangud kaotatakse hiljemalt eriolukorra lõppemisel.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!