Eriolukorra jätkudes peab toetama erivajadustega laste vanemate majanduslikku ja psühholoogilist toimetulekut

Pärnu Päikese kooli direktor Marju Trumsi sõnul vajavad lapsevanemad olulist tuge, et nad saaksid riigile tähtsatel töökohtadel edasi töötada ja samal ajal oleksid nende lapsed hoitud. „Oleme väga hoolitsevad ja jälgime vastavaid seadusi ning näeme, et selle kooli lahtioleku vajadus on olemas,“ ütles ta.

Temale teadaolevalt on kõik koolipere terve ja ühtegi murekohta kooli lahtiolekuga ei ole tekkinud. Lõunasööki pakuvad nad praegu vaid nendele lastele, kes koolis käivad. “Kui tekib olukord, et on vaja toitu ka neile, kes kodus on, siis oleme valmis lahendusi ka sellele leidma,“ sõnas ta.

Praegu koolis käiva lapse ema sõnas, et just tänu kooli lahtiolekule ei ole kriisiolukorra tõttu kodus raskemaks läinud. „Erivajadusega lapse kasvatamine on oluliselt raskem. Praeguses olukorras saan väga suurt abi ja tuge lapse koolist. Olenemata eriolukorrast on nad leidnud viisi, kuidas lapse arengut toetada,“ rääkis ta.

Küll aga on lapsevanemaid, kes on oma lapsed soovinud koju jätta. Erivajadusega lapse ema Kristel Tael leidis, et kui teised kaks last on kodus, siis nakkuse ennetamiseks peaksid koju jääma kõik lapsed.