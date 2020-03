Eriolukord võib soodustada perevägivalda. Ööpäevaga saatis Viru maakohus trellide taha kaks naisepeksjat

"Kui kellegi elu või tervis on ohus, siis politsei reageerib sellele täie tõsidusega. Praegu on olulisem kui kunagi varem üksteist hoida ja näidata hoolivust. Vägivallaga ei ole kunagi saanud ega saa ka praegu omavahelisi arusaamatusi lahendada. Kui kellelgi on kahtlus, et tema tuttava, sõbra või naabri peres võib toimuda vägivald, siis tuleb sellest igal juhil politseile numbril 112 teada anda," lisas Press.

Eriolukorra ajal on õiguskaitseasutused seadnud endale prioriteediks tagada avalik kord ja ühiskonna turvalisus.