Erikomisjonide raport: Reinsalu poleks Freeh'ga lepingut sõlminud; Helme valetas, et läbi viidi põhjalik taustakontroll

“Rahandusministeeriumile saadetud arupärimisesest selgub, et ministeerium ei ole mingit taustauuringut tellinud ega teinud,” on kirjas raportis.

Eesti advokatuuri esimees Jaanus Tehver rõhutas erikomisjonile, et välisriigi teenusepakkujaga lepingu sõlmimisel tuleb arvestada seda, et teenusepakkuja usaldusväärsuse kontrollimine ja lepinguliste kohustuste täitmise tagamine on mõneti keerulisem võrreldes tavalise olukorraga, ehk büroo palkamisega kodumaal.

“Riskide maandamine sellises olukorras nõuab põhjalikumat eeltööd ja eritähelepanu,” vahendab raport Tehveri seisukohta. “Advokatuuri juht osundas samuti, et lisaks huvide tegeliku ristumise vältimisele on advokaadil kohustus vältida ka olukordi, kus esineb näiline huvide konflikt."

”Arvestades välisministeeriumi memos esitatud soovitusi, mis on ainus erikomisjonidele esitatud ametlik dokument, ning kahe pakkuja loobumist olnuks kohane lepingu sõlmimise protsess peatada,” kirjeldab erikomisjonide raport.

Raport mainib, kuidas 19. augustil avaldatud USA senati luurekomitee raport viitab Louis Freeh’ mitmetele kontaktidele Vene föderatsiooni kõrgete valitsusametnikega ning seotusele Prevezoni rahapesu kaasuse lahendamisele kaasa aitamisega.

Kas me raha saame? Teame siis, kui miljonid on makstud



“Lepingu põhjal saab järeldada, et riik võttis kohustuse tasuda FSS-ile kolm miljonit eurot, sõltumata töö tulemustest ning ilma, et oleks eelnevalt tellinud analüüsi, kas soovitud tulemuse saavutamine (trahvide ja muude karistuslike maksete jagamine) on USA õiguse ja kohtupraktika kohaselt üldse võimalik (õiguspärane),” kirjeldab raport.