Erikomisjonid kutsuvad rahandusministri erakorraliselt välja

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul soovivad komisjonid ministrilt näha advokaadibürooga sõlmitud lepingut, tahavad kuulda selle eesmärkidest ja sõlmimise asjaoludest.

“Küsimusi selle lepingu kohta on kuhjunud palju ja Martin Helme avalikud kommentaarid nendele on sedavõrd väljakutsuvad, et Riigikogu ei saa enam oodata korraliste istungiteni ning peab ministri välja kutsuma erakorraliselt. Erikomisjonide sekkumist vajab ministri komme olla väga retooriline, kuid mitte sisuline ning eirata riigivalitsemise häid tavasid ja pädevat nõu,” rääkis Ligi.

"Martin Helmel on seisukoht, et kellegil on juhtumi suhtes paaniline hirm. Ma arvan, et tal peaks olema huvi paljastada need paharetid, kes paanikas on, aga seni on olnud tavaks, et ta ise satub paanikasse ning väldib seeläbi komisjoni," lisas Ligi. Tema sõnul on esimene asi saada Helme kohtumisele kohale.

Kohtumisel soovivad nad teada saada näiteks seda, et mis eesmärgil leping sõlmiti ning millised pretsedendid rahapesu suhtes olid Helmele innustuseks.

Kui Helme pole nõus lepingut näitama, siis tuleb neil Ligi sõnul rääkida juristiga. "Parlamendi jaoks pole ametiasutuse keeld küll juurdepääsu piiranguks. Sel juhul ei käsitle me seda lepingut avalikul istungil ning peame olema viisakad faktide avalikul käsitlemisel," sõnas Ligi.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik märkis, et läbipaistvus on hea poliitika lahutamatu osa. „Kuna rahandusministri tegevus on olnud läbipaistmatu, on erikomisjonid sunnitud tema sõlmitud lepingut ja sellega seotud asjaolusid kontrollima,” lisas ta.

Kahe erikomisjoni erakorraline ühisistung toimub esmaspäeval, 3. augustil kell 14.