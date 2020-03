Erikomisjon tutvub Euroopa komisjoni aruandega: Eestile heidetakse muuhulgas ette eelarvepoliitika ebaadekvaatsust

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul on "Euroopa poolaasta 2020. aasta riigiaruanne Eesti kohta" varasemast kriitilisem. Ta tõi esile, et harjumuspärasele kriitikale Eesti kitsaskohtade suhtes on viimastel aastatel lisandunud kaks olulist teemat.

"Esiteks heidetakse meile ette eelarvepoliitika ebaadekvaatsust. Seda, et majandustsükli tipus on järsult tõstetud riigi kulusid, eelarve viidud defitsiiti ja muudetud protsükliliseks," rääkis Ligi. "Värskeim on etteheide pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmise suhtes. Aruandes öeldakse, et see suurendab pensionide ebapiisavust ning eelarve- ja majandusriske."

Aruanne toob elanikkonna vananemist silmas pidades välja tõsise mure pensioni- ja tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse pärast.

Aruandes öeldakse, et tekkinud oskuste nappus avaldab juba survet ettevõtete konkurentsivõimele ja tootlikkuse kasvule. Olulisemate probleemidena on nimetatud tervishoiu ebapiisav rahastamine, tervishoiutöötajate nappusest tingitud rahuldamata vajadus arstiabi järele, ebapiisav investeerimine teadus- ja arendustegevusse, teaduspõhise innovatsiooni tagasihoidlikkus ettevõtlussektoris. Ajastule omaselt märgib aruanne majanduse suurt energia- ja CO₂-mahukust ning Eesti tuginemist põlevkivile.

Tänasele istungile on kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja riigikontrolli esindajad.