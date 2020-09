Erikomisjon saab ülevaate kriisimeetmete vahendite kasutamisest

Komisjoni esimees Jürgen Ligi ütles, et seniste kuulamiste põhjal on Eesti kriisimeetmed olnud aeglased ja ebaühtlased. „Palgatoetused, haiguspäevade hüvitised ning maksuintresside peatamine on olnud tavapärased tõhusad abinõud, aga need on läbi,“ rääkis Ligi. „Muud abinõud on olnud kas raskesti kättesaadavad või vastupidi, liiga lihtsalt ja seoseta kriisi tagajärgedega valdkonnas. Loodame ministritelt kuulda, kas olukord on paranenud ja kas on plaanis tingimuste muutmisi.”

Istungile on kutsutud rahandusminister Martin Helme, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ning Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.