Erik Roose: kinnitasime oma ajakirjanikele, et usaldame neid

Roose sõnutsi arutati tänasel koosolekul ERR-i teletöötajatega ka Ahto Lobjaka lahkumist Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" juhi kohalt. "Töötajad tõdesid, et ERR-i töötajad on praegu väga suure välise surve all," märkis ta.

Siiski pole asjad Roose väitel nii tõsised, kui võib väljaspool ERR-i tunduda. "Juhtkond kinnitas töötajatele, et mingisugust survet me neile ei avalda ning usaldame meie ajakirjanikke ning nende tööd," selgitas Roose. "Muidugi aeg-ajalt inimesed võivad ka enda töös eksida, aga see ei tähenda, et neid peaks survestama."

ERR-i teletöötajad kohtusid täna juhatusega, et muu hulgas rääkida viimasel ajal kasvanud poliitilisest survest ERR-i ajakirjanikele ja Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" juhi Ahto Lobjaka lahkumisest.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitikud eesotsas Mart ja Martin Helmega on asunud ERR-i ründama, süüdistades mitmeid ajakirjanikke kallutatuses EKRE vastu. Samu hinnanguid on kostnud ka erakonnast Isamaa, seda eelkõige Mart Luige suu läbi.