ERE ja Vabaerakonna liikmed otsustavad, kas parteid liituvad või mitte

Erakonnad otsustasid, et vältimaks võimalikku Covid 19 levikut, peetakse koosolekud eraldi. Elurikkuse Erakond otsustas viia ühinemise üle hääletuse läbi digitaalselt ehk CIOS platvormil.

“Covid on juba mitmendat korda vahele seganud meie ühistegevusele ja kuna Vabaerakonna põhikiri ei võimalda üritust mujale tõsta, siis ERE otsustas kasutada hääletamiseks vaid digikanaleid” ütles Elurikkuse Erakonna juhatuse liige Lauri Tõnspoeg ja lisas “ Kokkusaamine niivõrd oluline ei ole ja kuigi sellest oleks tore üritus tulnud, siis vastutustundlike inimestena otsustasime riske maandada."

Eesti Vabaerakonna üldkoosolek toimub täna Tartus Dorpati konverentsikeskuses (Tasku keskuses aadressil Turu 2). Üldkoosoleku algus on kell 11:00.

“Ühinemisläbirääkimised on jõudnud olulise punktini ehk erakondade liikmed üldkoosolekutel annavad kogu toimunule oma hinnangu. Kahe erakonna ühinemiseks on vajalik, et mõlema erakonna üldkoosolekud ühinemislepingu heaks kiidavad ehk kinnitavad ” ütles Eesti Vabaerakonna juhatuse liige Vahur Kollom ja lisas: “Oleme üldkoosoleku tarbeks varunud nii desifintseerimisvahendeid, kui maske, et kõik osalejad saaksid tunda ennast Dorpati Konverentsikeskuses turvaliselt.”

Elurikkuse Erakonna ja Eesti Vabaerakonna üldkoosolekute otsused avalikustatakse ühisel pressikonverentsil Dorpati Konverentsikeskuse Struve saalis algusega kell 15.30.