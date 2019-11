Erarakenduskõrgkool ei saanud ministeeriumilt õppe õigust

Toimetas: Kadi Raal reporter-toimetaja RUS

Haridus- ja teadusministeerium Foto: Madis Veltman

Erarakenduskõrgkool Nordic School of Hospitality and Innovation (NSHI) ei saa haridus- ja teadusministeeriumilt (HTM) tegutsemisluba, kuna valdavalt välisüliõpilasi vastu võtta plaaniva kõrgkooli jätkusuutlikkus on HTMi hinnangul küsitav.