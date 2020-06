Erakorralise meditsiini osakonna koormus on tavapäraselt suvele kasvanud, lisaks on pöördujate seas koroonahaigeid

Kiirabi. Foto: Irina Mägi

Suvehooaja algusega on regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) koormus järsult tõusnud. Pöördujate seas on ka koroonaviiruse nakkusohtlikke patsiente. Ooteajad on tavapärasest pikemad ja palume patsientidelt mõistvat suhtumist.