Erakorraline või mitte? Märtsis pöördus EMOsse 10 000 inimest vähem kui tavaliselt

Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja Märt Põlluveeri sõnul on langus ootuspärane ja hüppeliselt on langenud põhjendamatute pöördumiste arv. “Teadsime juba varem, et tõeliselt erakorralises seisundis on 10-12% EMK-sse pöörduvatest patsientidest,” märkis Põlluveer ja lisas, et langus on tingitud ka laialdasest üleskutsest EMK-sse mugavusest mitte pöörduda.

Lisaks tähendas möödunud jäävaene talv Põlluveeri sõnul seda, et märgatavalt vähem oli kohest ravi vajavaid raskeid traumasid. Kokkuvõtvalt oli 2019. aastal Põlluveeri sõnul põhjendatud vaid 25-30% visiitidest erakorralise meditsiini osakonda.

Perearstide seltsi juhatuse liige Eero Merilind leiab, et võib-olla on inimesed praegusel ajal korralikumad ja mõistavad, et tervishoiusüsteem on muude muredega koormatud. Ta arvab, et inimesed võivad ka karta tervishoiuasutusi praegusel ajal, uskudes, et sealt on oht viirus külge saada.

Merilind toob välja ka selle, et perearsti kaugvastuvõtud võimaldavad rohkem patsiente nõustada, sest telefoni-, meili- ja videokonsultatsioon läheb kiiremini kui klassikaline silmast silma vastuvõtt. “Varem on probleemiks olnud see, et klassikaline perearsti vastuvõtt on täis ja siis inimesed pöördusid EMOsse,” selgitas Merilind, miks praegu võib EMOsse pöördujaid vähem olla.

Haigekassa andmetel tuli EMOsse 2019. aasta märtsis ise kohale 27 285 inimest ning 2020. aasta märtsis 17 699 inimest. Kiirabiga toodud inimeste arv on vähem muutunud, vastavalt 7644 inimest eelmise ja 6544 inimest selle aasta märtsis.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!