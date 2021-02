Erakonnad jätavad vabariigi aastapäevaks plaanitud üritused ära, erandiks on EKRE

Ehkki nakatumisnäitajad on juba nädalaid olnud kasvutrendis, pole EKRE otsustanud oma avalikke üritusi ära jätta. Kui algselt pidi erakonna traditsiooniks kujunenud tõrvikurongkäik toimuma kutsutud 400 osalejaga, siis täna hommikul teatas EKRE, et Tallinna vanalinna läbiv tõrvikurongkäik toimub 250 osalejaga. Täiendavalt korraldab EKRE avalikke üritusi veel mitmel pool Eestis.

"Seoses koroonaviiruse leviku ja avalike üritustele kehtestatud piirangutega toimub üritus väiksemas mahus. Korraldajad jagavad osalejatele välja 250 tõrvikut," ütles EKRE juhatuse liige Siim Pohlak.

„Kui peaminister ütleb, et rongkäigu oleks võinud ära jätta, siis meie leiame, et vabariigi sünnipäev on piisavalt oluline sündmus, et traditsiooni järjepidevust hoida. Rongkäik on austusavaldus Eesti vabaduse eest võidelnud ja rahvusriigi loonud esiisadele,“ lisas ta.

Pohlak lubas, et tõrvikurongkäigus osalejatele jagatakse kohapeal desovahendeid ja näomakse.

Keskerakonna kummastav käitumine

Eelmisel nädala pressikonverentsil rõhutasid valitsuse liikmed eesotsas Kaja Kallasega, et igasuguste välditavate kontaktide ärahoidmine on hädavajalik. Seda kummastavam oli, kui üks valitsuspartner - Keskerakond - registreeris nädalavahetusel kaks avalikku väliüritust: 23. veebruariks registreeriti Nõmme kultuurikeskuse juurde infomaterjalide jagamise üritus ja 24. veebruaril plaaniti partei vaateid tutvustada Lasnamäe linnaosas Kotka kaupluse vastas.

" Kuigi erinevate õues toimuvate kampaaniate raames oleme järginud ohutusmeetmeid ning inimesed ei ole telgis samaegselt lähestikku koos, otsustasime COVID-19 olukorda silmas pidades sel nädalal suuremad ühisüritused ja telgikampaaniad siiski ära jätta," sõnas Keskerakonna avalike suhete juht Andres Kalvik pärast seda, kui erinevad väljaanded registreeritud ürituste kohta aru pärisid.

"Selline palve läks täna ka kõigile piirkondadele. Selle otsuse eesmärk on ühtlasi toetada valitsuse sõnumit, et ajal, mil viiruse levik on kõrge, tuleb igal Eesti elanikul ja erakonnal olla vastutustundlik ja seda ka meie riigi kõige tähtsamal päeval," lisas ta.