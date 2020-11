Erakonna Isamaa parlamendisaadikud taunivad järjepanu referendumiplaani

Esimesena astus selle partei pealiini trotsiva sammu oluline erakondlane, kunagine keskkonnaminister Siim-Valmar Kiisler.

Täna hommikul on aktsiooniga liitunud ka varemgi Isamaa pealiinile omaenese seisukohti eelistanud Viktoria Ladõnskaja-Kubits ning tuntud näitleja Üllar Saaremäe.

See tähendab, et Isamaa 12-liikmelisest parlamendiesindusest on tubli veerand erakonna peajoonele selja keeranud.

Valitsuskoalitsiooni jaoks ei tee asja paremaks ka tõik, et referendumi poolele on võitmata ka Isamaa riigikogu fraktsiooni kuuluv Mihhail Lotman.

"Ma ei toeta praegust formuleeringut, olen skeptiline," vastas too Delfi reporteri küsimusele, kas on plaanis referendumi poolt või vastu hääletada.

Erakonna peasekretär ja Isamaa riigikogu fraktsiooni juht Priit Sibul märkis, et on parlamendisaadikute rahulolematusega kursis ning nähtavad seisukohavõtud ei tule üllatusena. Suurt konflikti selline käitumine tema sõnul ei tekita.

"Seda skepsist on väljendatud ka varem fraktsiooni koosolekutel. Eks jääme ootama, kui eelnõu jõuab riigikogu päevakorda, eks me siis arutame asja läbi," sõnas Sibul.

