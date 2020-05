Erakondade valvekoer ERJK pole kunagi ühtegi kohtuasja kaotanud. Kõige rohkem on nendega kohtupinki kulutanud Keskerakond, kellel on pooleli kolm kaasust

Faktid ja valitsuserakondade ettekääne erakondade järelevalve laiali saata kõnelevad aga teist keelt.

Alates selle loomisest 2011. aastal on ERJK teinud kokku 82 ettekirjutust. "Komisjon ei nõua trahve, ettekirjutuste eesmärk on taastada seaduslik olukord," kommenteerib komisjoni aseesimees Kaarel Tarand.

See tähendab, et erakonnad peavad ettekirjutuste kohaselt tagasi maksma selle summa, mille saamine on olnud ebaseaduslik - kas läbi keelatud annetuse või avalikke vahendeid kasutades.

Näiteks rahastas Keskerakond 2013. aasta KOV valimistel Tallinna linna eelarvest isikureklaami, kus Hiiu staadioni avamise plakatil ilutsesid trummidega keskerakondlased Jaanus Mutli, Edgar Savisaar ja Arvo Sarapuu. Teisiti on see tuntud ka kurikuulsa "Tallinn liigub" kampaaniana, mille eest Keskerakond pidi linnale Savisaare eest tagasi maksma 120 000 eurot.

Samadel valimistel reklaamis Keskerakond avalikku raha kasutades plakatitega Tallinna linnaosavanemaid Priit Kutserit ja Karin Tammemäed.

Eelmisel aastal pidi Tallinnale tagasi tuhandeid eurosid Stolitsas avaldatud viie artikli eest.

Kõigil 82 ettekirjutusel, mis ERJK on aastate jooksul teinud, pole otsest seost rahaga. Tarandi sõnul on olnud ka muid küsimusi ja kaebusi, mis on lahendatud või lahendunud ka ettekirjutusteta. "Ja neid, mille puhul, komisjon pidanud tõdema, et tal ei ole pädevust ehk seaduslikku alust menetluse läbiviimiseks," tõdeb Tarand.

Ettekirjutustes ebaseaduslikuks annetuseks loetud ja tagasimaksmisele kuuluvad summad on olnud vahemikus 200 eurot kuni 220 000 eurot. Pooleli on umbes miljonieurone kohtuvaidlus ettekirjutuse üle, mille keskmes on Keskerakonna rahastamine Paavo Pettai ja OÜ Midfield kaudu 2009. aastast kuni 2016. aastani.

Kohtus on ettekirjutusi vaidlustanud peamiselt Keskerakond ja selle liikmed, kuid ka erakond Eestimaa Rohelised. ERJK ja Keskerakonna vahel on hetkel käimas koguni kolm kohtumenetlust.

Esimene on eelpool mainitud Midfield OÜ juhtum, milles Keskerakond vaidlustas komisjoni ettekirjutuse keelatud annetuse tagastamiseks ettevõttele kohtus ja sai esialgse õiguskaitse. Midfield kaasati halduskohtumenetlusse. Seejärel esitas Midfield hagiavalduse Keskerakonna vastu maakohtule, millega seoses küsis halduskohus poolte seisukohti haldusmenetluse peatamiseks kuni tsiviilasjas jõustunud kohtuotsuseni. Komisjon oli peatamise vastu, Keskerakond soovis haldusmenetluse peatamist. Kohus peatas käesoleva aasta 15. veebruari määrusega haldusmenetluse kuni tsiviilasjas menetluse lõppemiseni. Komisjon vaidlustas halduskohtu määruse haldusmenetluse peatamiseks omakorda ringkonnakohtus. Ringkonnakohus otsustas, et haldusmenetlust peab siiski lubama ning planeeritud kohtuistung on septembris.