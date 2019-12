Erakondade reitingud: ministriskandaal EKRE toetusele põntsu ei pannud, Isamaa vireleb valimiskünnise piiril

ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest selgub, et toetuse osas on esikohal jätkuvalt Reformierakond, mille poolt hääletaks 29 protsenti valijatest. Samas on Reformierakonna toetus olnud alates augustist languses, kui parteid toetas 34 protsenti valijatest.

Keskerakonna toetus oli detsembris 25 protsenti, mis on kaks protsenti enam kui novembris. See on peaministriparteile ka parim näitaja alates valimispäevast, mil Keskerakond kogus 23,1 protsenti toetust.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetus püsis vaatamata eelmise maaeluministri ümber puhkenud skandaalile kolmandat kuud samal tasemel ehk oli 17 protsenti. Populaarsuselt neljas partei oli detsembris Sotsiaaldemokraatlik Erakond kümne protsendi suuruse toetusega.

Kui nende nelja parlamendipartei toetus oli aasta lõpuks sisuliselt sama kui märtsis toimunud riigikogu valimistel, siis Isamaa toetus oli aasta kahel viimasel kuul valimiskünnise piiril ehk viis protsenti.

Parlamendivalimistel 4,4 protsenti toetust kogunud Eesti 200 poolt lubas detsembrikuises küsitluses hääletada samuti viis protsenti valijatest.

Roheliste toetus oli aasta viimasel kuul kolm, Elurikkuse Erakonnal ja Vabaerakonnal mõlemal üks protsent.