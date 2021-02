Erakondade reitingud: Keskerakonnal pea viimase aasta madalaim toetus

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,7%, Keskerakonda 20,6% ja konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 17,1% valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on kolme nädalaga tõusnud 2,3% võrra, EKRE toetus kuue nädalaga 3,5% jagu. Teiste suuremate erakondade toetus liigub pigem langevas trendis.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (14,9%), sotsid (7,3%) ning Isamaa (5,6%). Sotsiaaldemokraatide toetus oli nii madalal tasemel viimati eelmise aasta aprillis.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 51,3% ja opositsioonierakondi 30%.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 5. jaanuarist 1. veebruarini, mil kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil - telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

