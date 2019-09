Erakondade reitingud: Keskerakonna toetus on märgatavalt kasvanud, Reformierakonnal langemas

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 5. augustist 2. septembrini ning küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Esikohal olevat Reformierakonda toetab 34,6% vastajaist (nädal varem 35,7%) ning teisel kohal olevat Keskerakonda 22,9% küsitletuist (nädal varem 21,5%).

Seega liigub Reformierakonna toetus juba neljandat nädalat allamäge ning Keskerakonna toetus ülesmäge. Kokku on Keskerakonna toetus kuu ajaga kasvanud üle 5%. Siiski on suurima opositsioonipartei edu teisel kohal oleva peaministripartei ees jätkuvalt ülekaalukas.

Teiste parlamendierakondade puhul nii suuri muutusi ei ole. Kolmandal kohal on konservatiivne rahvaerakond EKRE (15,8%), neljandal kohal sotsid (9,8%) ning viiendal kohal Isamaa (7,3%). Seejuures pole Isamaa toetus selle aasta reitinguis veel nii madal olnud.

Keskerakonna toetuse kasv ning Reformierakonna mõningane langus tähendab seda, et koalitsiooni toetus ületab taas opositsiooni. Koalitsioonierakondi toetab kokku 46% ning opositsioonierakondi 44,4% vastajaist.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.