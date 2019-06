Erakondade reitingud: Keskerakonna ja EKRE toetus on tõusuteel

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 14. maist 11. juunini, mille raames küsitleti kokku 4010 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Kõige populaarsem erakond on Reformierakond, keda toetab 30,7% küsitletutest. Teisel kohal on Keskerakond (21,1%) ning kolmandal kohal Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (18,9%). Neile järgnevad Sotisaaldemokraatlik Erakond (10,8%) ning Isamaa (9%). Ülejäänud erakondade toetus jääb alla valimiskünnise.

EKRE toetus ei ole Norstat Eesti AS-i poolt läbi viidud küsitlustes sellel aastal kordagi nii kõrge olnud. Pärast mai esimese poole madalseisu tõusvas trendis liikunud ka Keskerakonna toetus (13. mai seisuga oli see 19,3%, nüüd 21,1%).

Need kaks trendi tähendavad, et toetus koalitsioonierakondadele on kuuga ligi 4% kasvanud ning on nüüd 49% (13. mai seisuga oli see 45,1%). Opositsioonierakondade toetajaid on samal ajal 41,5%, madalam oli see näitaja viimati 11. märtsil (40,5%).