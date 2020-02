Erakondade reitingud: Eesti 200 möödus ka sotsidest

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 23. jaanuarist 18. veebruarini, osales 4005 valimisealist Eesti kodanikku.

Reformierakonda toetab 33,9%, Keskerakonda 20,6% ja konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 16% valimisõiguslikest kodanikest. Reformierakonna toetus on 1% võrra madalam kui nädal tagasi, Keskerakonna toetus on stabiilne ning EKRE toetus on kahe nädalaga 1,9% tõusnud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (9%), sotsid (8,8%) ning Isamaa (6,3%). Kokku toetab koalitsioonierakondi 42,9% ja opositsiooniparteisid 42,7% vastajaist.

Tulemuste presenteerimisel on ühiskonnauuringute instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.