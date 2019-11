Erakondade reiting: sotside ja Isamaa pikalt kestnud langus peatus

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös tehtud iganädalase küsitluse tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,9%, Keskerakonda 23,9% ja konservatiivset rahvaerakonda ehk EKREt 15,9% valimisõiguslikest kodanikest.

Kolme populaarseima erakonna toetus on sarnasel tasemel püsinud juba alates septembri algusest. Esikolmikule järgnevad sotsid (8,7%) ning Isamaa (6,3%). Mõlema partei toetus oli pikalt langustrendis, mis praeguseks on peatunud.Kokku toetab koalitsioonierakondi 46,1% vastajatest ning opositsioonierakondi 43,6% küsitletuist.Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Värsked tulemused kajastavad küsitlusperioodi 22. oktoobrist 15. novembrini, mil uuringufirma Norstat küsitlusele vastas 4009 Eesti kodanikku alatest 18. eluaastast. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil - telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.